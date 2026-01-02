Kars'ta tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Üç gündür süren yoğun kar yağışı, tipi ve soğuk havaya dönüştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı yerini tipi ve soğuk havaya bıraktı.

Yoğun tipi nedeniyle ilçeye bağlı Bozat köyü yolunda 3 kişi araçlarıyla kara saplandı.

Yoğun tipi nedeniyle karla dolan yolda ilerlemeyen araçtakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, araçtaki 3 kişiyi kurtardı.

Vatandaşlar, ekiplerce güvenli bölgeye götürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
