Kars'ta taş fırında ramazan pidesi mesaisi başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki fırın ustaları, ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideleri iftar saatine yetiştirmek için taş fırınlarda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Farklı çeşitlerde hazırlanan pidelerin lezzeti taş fırın sayesinde artıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki fırın ustaları, ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideleri iftar saatine yetiştirmek için taş fırınlarda yoğun çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde unu kazanlara dolduran ustalar, yaklaşık bir saat süren yoğurma işleminin ardından hamuru dinlenmeye bırakıyor.

Dinlenen ve belirlenen gramajlara göre hazırlanan hamura pide şekli veriliyor. Vatandaşların talebine göre susamlı, yumurtalı ve sade olarak hazırlanan pideler, odun ateşiyle ısıtılan fırınlarda yaklaşık 15 dakika pişiriliyor.

Vatandaşlardan Faruk Taş, ramazan pidesinin taş fırınlarda farklı bir lezzete büründüğünü belirterek, "Ramazan pidelerimiz taş fırında çıkmaya başladı. İnşallah bu akşam iftarımızı yapacağız. Taş fırının özelliği pidelerin daha güzel pişmesi ve daha lezzetli olması." dedi.

