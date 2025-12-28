Haberler

Kars'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü Fatih A. (43), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih A. (43) yönetimindeki 34 GC 1065 plakalı panelvan tipi araç, ilçeye bağlı Asboğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Haberler.com
