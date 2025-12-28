Kars'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen panelvan aracın sürücüsü Fatih A. (43), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatih A. (43) yönetimindeki 34 GC 1065 plakalı panelvan tipi araç, ilçeye bağlı Asboğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Fatih A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
