Haberler

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağışın ardından etkili olan kar, çevreyi beyaza bürüdü ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, hava durumunun beklenmedik bir şekilde kar yağışına döndüğünü ifade etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları, bina çatıları ve çevre beyaza büründü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan Adem Boydak, yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Öğlen saatlerinde yağmur yağıyordu, şimdi kara çevirdi. Nisan bitiyor mayıs ayına girmek üzereyiz hala kar yağıyor. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.

Kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum