Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağışın ardından etkili olan kar, çevreyi beyaza bürüdü ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, hava durumunun beklenmedik bir şekilde kar yağışına döndüğünü ifade etti.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları, bina çatıları ve çevre beyaza büründü.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Vatandaşlardan Adem Boydak, yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Öğlen saatlerinde yağmur yağıyordu, şimdi kara çevirdi. Nisan bitiyor mayıs ayına girmek üzereyiz hala kar yağıyor. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.
Kar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci