Sarıkamış'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlikte, Şehit Taner Baran İlkokulu Müdürü Uğur Doğanay, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli mücadelede yaptığı çalışmaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Sarıkamış Harakani Ortaokulu öğrencileri, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı. Sarıkamış Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencileri de hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Program, okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.