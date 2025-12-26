Haberler

Sarıkamış'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlikte, Şehit Taner Baran İlkokulu Müdürü Uğur Doğanay, günün anlamını belirten konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, milli mücadelede yaptığı çalışmaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Sarıkamış Harakani Ortaokulu öğrencileri, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı. Sarıkamış Şehit Taner Baran İlkokulu öğrencileri de hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Program, okullar arasında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba