Kars'ta kar ve buz kütleleri yerleşim yeri dışına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde biriken kar ve buz kütleleri, iş makineleriyle yerleşim alanı dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, yoğun yağış ulaşımı aksatıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde biriken kar ve buz kütleleri, iş makineleriyle yerleşim alanı dışına taşınıyor.

Bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

İlçede bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyon ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Cadde ve sokaklardaki kar ile buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
