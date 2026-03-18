Kars'ta kar ve buz kütleleri yerleşim yeri dışına taşınıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde biriken kar ve buz kütleleri, iş makineleriyle yerleşim alanı dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, yoğun yağış ulaşımı aksatıyor.
Bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
İlçede bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyon ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Cadde ve sokaklardaki kar ile buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci