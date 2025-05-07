Sarıkamış'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi.

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan stantlarda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yaptı, çeşitli el broşürleri dağıttı.

Ayrıca stantları ziyarete gelen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, boyama kitapları verildi.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.