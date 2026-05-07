Sarıkamış'ta "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından ilköğretim okulu öğrencilerine, güvenli trafik konulu eğitim verildi, ana caddelerde uygulama yapıldı.

İlk olarak Şehit Fikret Gündüz İlkokulu salonunda öğrencilere, trafik işaretleri, trafik güvenliği, yayaların uyması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Daha sonra Sarıkamış Gazi Paşa İlk ve Ortaokul öğrencilerine cadde üzerinde karşıdan karşıya geçişte dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uygulama yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Dursun, öğrencilere trafik kuralları ve kazaların en aza indirilmesi ile güvenli trafik bilincini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Dursun, trafik kazalarının ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Trafik kazalarında insanlar ölmesin, sakat kalmasın, ocaklar sönmesin diye çocuklarımızdan başlamak suretiyle tüm toplumun kurallara uyması ve trafik konusunda bilinçlenmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
