Kars'ta caddelerde biriken karlar kamyonlarla merkez dışına taşınıyor

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından ana caddelerde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından şehir dışına taşınıyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığı, trafik aksaklıklarına yol açtığı için kar temizliği çalışmalarına başlanıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından caddelerde biriken karlar, şehir dışına taşınıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden olduğu için kar temizleme seferberliği başlatıldı.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 6 kamyon, 2 greyder, 2 kepçe ve 20 personelle başlatılan çalışmayla, çarşı içindeki cadde ve kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Çarşı esnafından Mehmet Ertekin, son günlerde aşırı kar yağdığını belirterek, "Yollarda gezemiyorduk, Allah razı olsun belediyemiz kar temizliğine başladı." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
