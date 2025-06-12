Sarıkamış'ta Kaldırım Yenileme Çalışmaları Başladı

Sarıkamış'ta Kaldırım Yenileme Çalışmaları Başladı
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Sarıkamış Belediyesi, kış mevsiminin etkileri nedeniyle bozulmuş kaldırımları yenilemek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Serdar Kılıç, projelerin tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklardaki kaldırımlar yenileniyor.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede kaldırım ile yollarda bozulma ve yıpranmalardan dolayı Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Cumhuriyet ve Abdulkerim Hindistan caddesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmaları yerinde denetleyen Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, hava şartlarının uygun olmasıyla planlanan çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Kılıç, ilçenin sorunlarını tek tek çözmeye ve bazı projeleri hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, "İlçemizde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda yıpranmış bozulmuş kullanılamaz hale gelmiş olan kaldırımların, mevsim şartlarımıza da uygun olan bazalt kaplama taşı ile yenilenmesi için var gücümüzle çalışmalara başladık. Ayrıca hazırladığımız projeleri de tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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