Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Sarıkamış ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok yeni eğitim öğretim yılı için hayırlı dileklerde bulundu.
Sarıkamış ilçesinde, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kızılok, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Fevzi Çakmak İlkokulu'nun hazırlayıp sunduğu program, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin hediye vermesiyle sona erdi.
Programa, Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.