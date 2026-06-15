Sarıkamış'ta yeni ekoturizm rotaları belirlenecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni ekoturizm rotaları belirlenmesi için toplantı düzenlendi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kafkas Üniversitesinden öğretim üyeleri, Sarıkamış'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dağcılık, bisiklet kulüpleri, turizmcilerle orman işletme personeli katıldı.

Toplantıda, Sarıkamış'ın sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerin, biyolojik çeşitliliğinin ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefi doğrultusunda ekoturizm potansiyeli değerlendirildi.

Ayrıca bölgede yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlem rotaları başta olmak üzere ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Karakurt, yaptığı açıklamada, bölgenin turizm çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak rotaların belirlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta turizmi 12 aya yayılması için çaba sarf ettiklerini belirten Karakurt, "Sarıkamış'ın ekoturizm alanındaki potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bölgenin doğa turizmi açısından daha etkin tanıtılması ekonomik anlamda büyük katkı sunacağını öngörüyoruz. Doğayı koruyarak turizmi geliştirmek, geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biridir." dedi.