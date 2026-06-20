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Kars'ın doğası çiçekler ve kelebeklerle renklendi

Kars'ın doğası çiçekler ve kelebeklerle renklendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sarıçam ormanları ve çayırlık alanlarda açan yabani çiçekler ile kelebekler görsel şölen oluşturdu. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü, bölgenin kelebekler için önemli bir yaşam alanı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağışların ardından canlanan doğa rengarenk çiçekler ve kelebeklerle güzel görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Soğuksu ve Hamamlı bölgesindeki sarıçam ormanları ile çayırlık alanlarda açan çeşitli yabani çiçekler, bölgeyi renklendirdi. Çiçekler arasında uçuşan kelebekler ise doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ilkbahar yağışlarının ardından doğanın hızla canlandığını söyledi.

Sarıkamış'ın zengin bitki örtüsü ve farklı yükseltileriyle kelebekler için önemli yaşam alanlarından biri olduğunu belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Kelebekler, özellikle mineralli??????? suların kenarlarında kendi renklerini daha güçlendirip üremeye hazırlanırken, orman altı bitkilerinde kelebeklerin polen toplamalarını göreceğiz. Sarıkamış kelebekler için çok önemli bir nokta çünkü burası farklı yüksekliklere sahip bir alan. Özellikle büyük kelebek türleri Sarıkamış ormanlarında rahatça yer bulabiliyorlar. Bütün gözlemcileri buraya bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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