Kars'ta yağışların ardından yaban hayatı hareketlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından canlanan doğa, rengarenk bitki örtüsünün yanı sıra yaban hayvanlarının görüntüleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'taki sarıçam ormanları, bozayı, kurt, tilki, yaban domuzu, kızıl sincap ve kızıl şahin gibi çok sayıda yaban hayvanına barınma ve üreme alanı sunuyor.

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı ilçenin İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde kızıl sincapların ağaç dallarında gezinip zaman zaman da kozalaklarla beslenmesi görüntülendi.

Hançerli Düzü'nde ise avlanmaya çıkan kızıl şahinler kamerayla kaydedildi.