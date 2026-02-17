Sarıkamış'ta camiler ramazan ayına hazırlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camiler, ramazan ayı öncesi titizlikle temizlendi.

İlçe Müftülüğü personelince merkez ve köylerdeki camilerde, temizlik ve dezenfektan çalışması yapıldı.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılan çalışmada halı, mihrap, minber, kürsü, pencere, kapı ve ayakkabılık alanlarında detaylı temizlik yapıldı.

Sarıkamış İlçe Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla tüm camilerde temizlik ve diğer işlerin tamamlandığını söyledi.

Cemaatle birlikte huzurlu bir şekilde ibadet edeceklerini belirten Divani, "Çarşamba günü Allah nasip ederse cemaatimizle birlikte ilk teravih namazını kılacağız. Yine aynı gün öğle namazından sonra mukabeleler başlayacak. İlçe merkezi ve köylerde bir ay boyunca bu şekilde devam edecek. İbrahim Ateş Gençlik Merkezimizde ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza iftar yemeği verilecek. Ayrıca teravih namazlarından önce dersler yapılacak. Gayemiz ömrümüzde bir imkan olan bu ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmek. Rabbim muvaffak eylesin." dedi.