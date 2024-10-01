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Sarıkamış'ta Boz Ayılar Sokaklarda Geziyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusu öncesi boz ayıların sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşkına çevirdi. Ayılar, özellikle akşam saatlerinde çeşitli noktalarda görülürken, TOKİ lojmanlarına kadar gelerek çöp konteynerlerini deviriyor.

Sarıkamış'ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

KARS - Sarıkamış'ta son günlerde boz ayılar sokaklarda cirit atıyor. Ayıların sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşkına çevirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusu öncesinde doğal yaşam alanlarından besin arayışına çıkan boz ayılar, özellikle akşam saatlerinde ilçenin çeşitli noktalarında görülüyor.

TOKİ lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, zaman zaman bina içerisine kadar giriyor. Çöp konteynerlerini deviren, istinat duvarlarına çıkan ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Her sokak ve caddede boz ayılarla karşılaşmanın mümkün olduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar ise ayıların yiyecek arayışını, sokaklarda dolaşmasını araçlarıyla takip ederek, cep telefonlarıyla anbean kaydediyor.

Sarıkamış'ta Boz Ayılar Sokaklarda Geziyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - Güncel

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