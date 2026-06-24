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Kars'ta öğrenciler aileleriyle uçurtma uçurdu

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel piknik ve uçurtma şenliğinde öğrenciler ve aileleri birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte piknik yapıldı, oyunlar oynandı ve uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve aileleri birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulunca bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel piknik ve uçurtma şenliği, Harun Hayali Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte aileler önce piknik yaptı. Daha sonra öğrenciler oyun parkında eğlenip çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinliğin devamında öğrenciler, aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Okulun Müdürü Vedat Koç, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri piknik ve uçurtma şenliğini bu sene de devam ettirdiklerini söyledi.

Koç, öğrencilerin son haftayı gülerek, eğlenerek geçirmeleri için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bütün bir eğitim-öğretim yılının stresini eğlenerek geçirmelerini istedik. Tüm öğrencilerimiz, çok mutlular. Aileleriyle birlikte piknik yaptık, uçurtmalarını uçurdular." dedi.

Öğrencilerin Azra Alan da çok eğlendiklerini ifade ederek, "Okulun son haftasında biraz üzgünüz ama bugün millet bahçesinde oyun oynadık, piknik yaptık. Şimdi uçurtmalarımızı uçuruyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.

Meryem Erdoğdu, güzel bir ekinlikte çok eğlendiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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