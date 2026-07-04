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Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor

Sarıkamış'ın serin ormanları ziyaretçileri ağırlıyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı piknik alanları ve Keklik Deresi Ekoturizm Alanı, aşırı sıcaklardan kaçan ziyaretçileri serin doğasıyla ağırlıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki serin yayla ve ormanlık alanlar ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçenin sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımdaki piknik alanları ile ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi Ekoturizm Alanı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Orman içinde vakit geçiren ziyaretçiler, parklar ve ekoturizm alanında serin havanın tadını çıkarıyor.

Bodrum'dan gelen Erbil Özkaya, batı illerindeki aşırı sıcaklardan bunalanlar için Sarıkamış'ın doğası ve serin havasının önemli bir alternatif olduğunu belirterek, herkese bölgeyi görmelerini tavsiye etti.

Kocaeli'nden gelen İsmail Kayanoğlu da sıcak havadan uzaklaşmak için Sarıkamış'ı tercih ettiğini ifade ederek, yaz tatilini serin ve doğal bir ortamda geçirmek isteyenleri ilçeye davet etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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