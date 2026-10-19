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Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişiden 15’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel’in bulunduğu şüphelilerden ikisi adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alman vatandaşı iki kişinin, "yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, fon krizi haberleri nedeniyle ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen Emir Sarıgül'ün, kendisinin emniyete geldiği, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
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