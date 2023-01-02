Sarıgül'ün son tokadı "Donut" yediğini söyleyen gence! Görüntü izleyenleri rahatsız etti

Son dönemde yayınladığı videolarla hayat pahalılığına yönelik dikkat çeken göndermelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den tokat yiyen bu kez "Donut" yiyen bir genç oldu. Sarıgül "Zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle eleştirdiği gencin dünyaca ünlü bir kahve zincirine gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi. Sarıgül'ün genci iteklediği video özellikle sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından rahatsız edici bulundu.

Türkiye'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek için son dönemde çok sayıda video yayınlayan ve tüpü, ayçiçek vb. ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez genç bir erkek vardı.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YEMEYESİN"

Donut yemek isteğini söyleyen bir gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin" sözleriyle tepki gösterdiği gencin dünyaca ünlü bir kahve zincirine gittiğini duyunca ise iyice küplere bindi.

HAREKETİ BİR HAYLİ RAHATSIZ EDİCİ BULUNDU

Genci kameraların önünde itekleyip kadrajın dışına atan Sarıgül'ün tavırları özellikle sosyal medyada çok sayıda kişiyi rahatsız etti. Eleştiri yorumlarının havada uçuştuğu olay kısa sürede gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları;

- Sarıgül hayat pahalılığına dikkat çekmek için video çekiyor iyi güzel de, tokat olayı biraz sıkıcılaşmadı mı?

- Bu eziyet ne zaman bitecek?

- Böylesine kaba hareketler bir siyasetçiye yakışmıyor

- Videolar kabak tadı verdi, net

- Bidon, ayçiçek yağı derken şimdi de genci mi tokatladı? Nası yani...