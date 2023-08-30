Sarıgöl Ovası, Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarıyla beyaza büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarının yüzde 80'lik bölümü beyaz kaneviçe naylon örtülerle kaplandı.

Yeşil olan Sarıgöl Ovası kısa sürede beyaza büründü. Örtülerin doğa olaylarına karşı koruma maksadıyla yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasındaki üzüm bağları yıllardır doğa olaylarına karşı örtü altına alınıyor. Temmuz ayında başlanan örtü çalışmaları hasat sonuna kadar devam ediyor. Bazı bağlar aralık ayına kadar bu şekilde açık hava deposu olarak kalıyor ve dalından taze üzümün sofralara ulaşmasını sağlıyor. Bu yıl 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 80'lik bölümü örtü altına alındı. Bunun yanında doluya karşı da dolu tül ile örten arkadaşlar da oldu" dedi.

Buldan - Alaşehir karayolundan geçen araçlar da Sarıgöl Ovasının beyaz örtülerle kaplandığını görünce manzaranın fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor. - MANİSA