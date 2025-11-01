Sarıgöl'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yasin Çetin'in kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olayda sürücü yaşamını yitirdi.
Yasin Çetin (40) idaresindeki 35 AE 5257 plakalı otomobil, Bağlıca Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
