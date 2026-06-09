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SARÇED Plajı 20. kez mavi bayrakla ödüllendirildi

SARÇED Plajı 20. kez mavi bayrakla ödüllendirildi
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki SARÇED Plajı, kum zambakları ve caretta carettalara yönelik koruma çalışmalarıyla üst üste 20. kez Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü. Düzenlenen törenle çevre bilincinin önemi vurgulandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki, kum zambakları ve caretta carettalara yönelik koruma çalışmalarıyla tanınan Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Plajı, üst üste 20. kez Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü.

Temizlik, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir çevre yönetiminin simgesi kabul edilen mavi bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi.

Etkinlik kapsamında açılan stantlara katılımcılar ilgi gösterdi.

Programda konuşan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, çevre bilincinin yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını söyledi.

Aktaş, "Çevre bilinci hepimizin temel görevidir. Bizler ebeveynler olarak çevre bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamalıyız. Ancak böylelikle bu güzel doğayı gelecek nesillere aktarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Programda yapılan konuşmalarda, çevre bilincinin önemi vurgulandı.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk, Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
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