Adana'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi alan kursiyerler şehitler için hatim duası etti. Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Sarıçam Halk Eğitimi Merkezince, Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.
Merkezde Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi alan kursiyerler, şehitler için hatim duası eda etti.
Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.