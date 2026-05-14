Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 465 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma sonucunda Eskişehir'den temin edilen uyuşturucunun ilçeye getirileceği bilgisine ulaşıldı.

İlçede 6 şüpheliye ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 465 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
