Sarıcakaya'da Termometreler 43 Dereceyi Gördü

Sarıcakaya'da Termometreler 43 Dereceyi Gördü
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcaklık 43 dereceye ulaştı. Vatandaşlar sıcaktan bunalarak gölge yer aradı.

Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen ilçesinde termometreler 43 dereceyi gösterdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan ve 2023 yılından 49,5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yer aradığı gözlendi.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendini hissettirdi. İlçedeki termometre öğle saatlerinde 43 dereceye kadar sıcaklık ölçtü. Mevsim normallerinin üzerinde gösterilen sıcaklıkla vatandaşların zor anlar yaşadığı gözlendi. Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölge noktalarda bulunmaya özen gösterdikleri gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Sarıcakaya 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası seçilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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