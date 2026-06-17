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Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerden dedektör, alan tarama cihazı ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda, 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen dedektör, 2 alan tarama cihazı (pointer) ve 18 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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