Sarayönü'nde Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı, belediye ekipleri yol temizleme çalışmalarına başladı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Sarayönü Belediyesi ekipleri yağışla yol temizleme çalışmalarına başladı.
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.???????
Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel