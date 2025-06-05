Saraydüzü'nde Devrilen Otomobilde Karı Koca Yaralandı

Saraydüzü'nde Devrilen Otomobilde Karı Koca Yaralandı
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde devrilen otomobildeki 78 yaşındaki sürücü ve 70 yaşındaki eşi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı.

Hasan Baş (78) idaresindeki 57 DE 436 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karaçaygöleti köyünde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki eşi Zülviye Baş (70), Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan karı koca, sağlık ekiplerince Saraydüzü Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel
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