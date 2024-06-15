Saraybosna Üniversitesi 16. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) düzenlenen törenle 16'ncı dönem mezunlarını verdi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 16 ülkeden 218 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezun olacak öğrenciler üniversitedeki rektörlük binasından çıkarak geçit töreniyle sahneye geldi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, törende yaptığı konuşmada, mezunları kutlayarak, öğrencilerin kendi kariyerleri için büyük bir hedefi gerçekleştirdiğini söyledi.

Ademovic, Bosna Hersek'in iyi eğitimli insanlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Örnek olmaya ve değerli insan olmaya devam edin. Gelecekte ne iş yaparsanız yapın, itibarınızı, vatanınızı koruyun." dedi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında güzel bir ilişki buluduğunu söyleyen Ademovic, ülkesine yapılan katkılar için de Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de IUS'un Türkiye ve Bosna Hersek arasında bir eğitim köprüsü olarak çok değerli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

IUS'un 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Girgin, mezunları çalışmalarından dolayı kutladı.

Girgin, "Profesyonel hayata adım attığınızda, sadece kişisel ve ailevi hayatınız açısından değil, topluma ve insanlığa katkılarınız açısından da sizden beklenen sorumlulukları ve beklentileri unutmayın. Bugün dünyadaki, özellikle Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimizin yaşadığı acılara baktığımızda, daha fazla liderlere ihtiyacımız var ve bu liderler sadece bilgiye değil, vicdana ve etiğe de sahip olmalıdırlar ve geleceğin bu liderlerini aranızda bulacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

IUS'a sağlık bilimleri fakültesi açılacak

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu da eğitim prensiplerinden hiçbir zaman taviz vermediklerini ve kaliteyi esas aldıklarını söyledi.

Topaloğlu, Batı Balkanlar'da en iyi üniversitelerden biri olduklarını belirterek, "Sürekli yatırımlarla hem araştırma merkezlerimizi hem de fiziki mekanlarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Bakanlar Kurulunun imzalamış olduğu üniversitemize sağlık bilimleri fakültesi açılması iznini veren kararı ilk defa buradan duyurmuş oluyorum, üniversitemize hayırlı olsun. Önümüzdeki yıllarda sağlık eğitimi alanında IUS'ta hizmet vereceğiz." dedi.

Öğrencilerin başarılarından kendilerinin de mutluluk duyacaklarını dile getiren Topaloğlu, Gazze'deki üniversitelerin bu sene mezun veremediğini ve bunun tüm dünyanın ayıbı olduğunu vurguladı.

IUS Rektör Yardımcısı Muhammed Yasir Göz de selamlama konuşması yaptı.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Türk kurumlarının Bosna Hersek'teki temsilcileri, Türkiye ve Bosna Hersek'ten bürokratlar ve akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından öğrencilere diploma takdim töreni yapıldı.