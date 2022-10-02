SARAYBOSNA - Türk heyeti Bosna Hersek'teki seçimlerde gözlemci olarak görev aldı

Türkiye'den bir heyet, Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde gözlemci olarak görev aldı.

Türkiye'den bir heyet, Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde gözlemci olarak görev aldı.

Heyette, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya ve AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, bulunuyor.

Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulunun (CIK) daveti üzerine geldiklerini ifade ederek, "Bugün merkez sayım merkezini gezdik ve Pale bölgesinde sandıkları gözlemledik." dedi.

Başkent Saraybosna'daki sandıkları da gözlemlediklerini belirten Akkaya, "Seçime katılımın yoğun olduğunu gözlemledim. Seçimin düzenini bozacak bir olayla karşılaşmadık. Yapılacak seçimlerin Bosna Hersek halkı ve demokrasisine hayırlar getirmesini diliyoruz." diye konuştu.

Akkaya, seçimin önemli olduğuna işaret ederek, "Bosna Hersek'in karmaşık bir siyasi yapısı var. Seçimler demokrasinin bayramıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirazoğlu da seçim günü herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül başında Bosna Hersek ziyareti oldu. Buralar bizim gönül coğrafyamız." ifadelerini kullandı.

Aydın ise bugün Bulgaristan'da da seçim olduğunu anımsatarak, "Bugün karmaşık bir seçim yaşıyor Bosna Hersek. Sabahtan bu yana 3 farklı bölgede 7-8 okulda seçim gözlemlerimizi gerçekleştirdik. Gördüğümüz kadarıyla sükunet içinde geçen bir seçim." dedi.

Sandıkların açılma sürecine de katılacaklarını aktaran Aydın, "Balkanlar istikrarı en sıkıntılı bölgelerden birisi. Dayton Barış Antlaşması, Bosna Hersek'teki savaşı (1992-1995) sonlandırmak için imzalanan bir antlaşma ancak yönetim şekli düzenli hale getirilemedi. Onun sıkıntıları 90'lı yıllardan bu yana devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede devlet düzeyindeki Başkanlık Konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanacak.