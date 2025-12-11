Haberler

Bosna Hersek'teki Maarif Okullarındaki öğrenciler, kanserli çocuklar için kermes düzenledi

Bosna Hersek'in Saraybosna kentindeki Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitim gören öğrenciler, kanserli çocukların tedavisine destek olmak amacıyla düzenledikleri kermeste, aileleriyle birlikte yiyecek, içecek ve oyuncakları satışa sundular. Elde edilen gelir, tedavi masraflarına bağışlanacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarında eğitim gören öğrenciler, düzenledikleri kermesin gelirini kanserli çocukların tedavisine bağışladı.

TMV'nin Saraybosna'daki Dobrinja kampüsünde düzenlenen kermeste, öğrenciler, aileleriyle hazırladıkları yiyecek ve içeceklerin yanı sıra oyuncaklarını da satışa sundu. Bazı öğrenciler ise kanserli çocuklar için saçlarını kestirdi.

TMV Bosna Hersek Temsilcisi Hüseyin Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermesin düzenlendiğini söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere ailelerin ve öğretmenlerin de kermesin düzenlenmesine destek verdiğini vurgulayan Şanlı, "Buradan elde edilecek gelir, kanserli çocuklara gidecek. Bu kermesi gelenekselleştirip, Maarif kermesi olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bizim amacımız, sadece kanserli çocuklara yardım iletmek değil, çocuklarımızın da bu bilinci kazanmaları ve onların da bir emeği olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
