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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Savaş Çocukluğu Müzesinde, Filistinli çocuklara ait eşyalar "Bizi Duyuyor musunuz?" başlıklı sergiyle ziyaretçilere açıldı.

Saraybosna'daki Savaş Çocukluğu Müzesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla açılan sergide, Gazze'de soykırıma maruz kalan çocukların kişisel eşyaları yer alıyor.

Gazze'deki çocuklardan teslim alınan oyuncak, kıyafet ve çanta gibi eşyalar, saldırı altındaki Filistinli çocukların yaşadıklarına tanıklık ediyor.

Sergi kapsamında ayrıca Gazzeli yönetmen Yahya Alsholy'nin "Son Çağrı" filminden bir kesit de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Filistinli çocukların eşyalarından oluşan "Bizi Duyuyor musunuz?" başlıklı sergi, 6 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA