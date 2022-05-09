SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Ukrayna'ya destek gösterisi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği" ile "Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği" tarafından "Bosnalı kurbanlardan Ukraynalı kurbanlara" adlı destek gösterisi düzenlendi.

Ukrayna ve Ukraynalılara destek gösterisine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve yerel halk katıldı.

Gösteride, "Mariupol'de katliamı durdurun" ve "Bosna'da tepki göstermediniz, Ukrayna'da tepki gösterin" yazılı pankartlar açıldı.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in yüzde 49'unun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklediğinin ve bunun Bosna Hersek için problem olduğunun altını çizdi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de Ukrayna'da yaşananların durdurulması için tüm dünyaya seslendiklerini ifade etti.

Bosnalı siyasilerden Ukrayna'ya destek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, "kötülüğün" sürekli olarak farklı biçimlerde döndüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Benim jenerasyonum ve bugün burada toplanan insanların çoğu, anlatmak istediğimizin ne anlama geldiğini iyi biliyor çünkü biz de (Ukrayna'da ) bunların benzerlerini yaşadık. Ukrayna'da yaşananlara karşı koymaya çalışan insanların, devletlerin, yapılanmaların olduğunu bilmek güzel."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de yaptığı açıklamada, "Bosna Hersekli kurbanların, Ukraynalı kurbanları desteklemek için düzenlediği gösteriye, desteğimi vermek için geldim. Bu, Ukrayna için Bosna Hersek'te yapabileceğimiz en ufak şey." diye konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in "tüm iç problemlere" rağmen Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veriyor olmasını vurgulamak istediğini söyledi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç, Bosna Hersek ve Ukrayna haklarının benzerliğine dikkati çekerek "Geçtiğimiz günlerde Mostar'da, bugün de Saraybosna'da protestolar yapılıyor. Bosna Hersekliler, kuşatma altındaki Mariupol'un durumunu iyi anlıyor." dedi.