Haberler

Saraybosnalı öğrenciler, tramvay kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisini andı

Saraybosnalı öğrenciler, tramvay kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisini andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde, tramvayın raydan çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdoan Morankic için öğrenciler anma etkinliği düzenledi. Kazanın ardından yaralılar için destek mesajları paylaşıldı ve hükümet genel yas ilan etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da öğrenciler, tramvayın raydan çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisini andı.

Öğrenciler ve onlara destek veren vatandaşlar, tramvay kazasının yaşandığı Ulusal Müze Durağı önünde toplandı.

Raydan çıkan tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdoan Morankic için kazanın yaşandığı yere çiçekler bırakıldı.

Yetkililere tepki gösteren öğrenciler, eski tramvayların toplu taşımada kullanılmamasını talep etti.

Öğrenciler, kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen 17 yaşındaki Ella Jovanovic'e destek mesajları gönderdi.

Öte yandan Saraybosna Kantonu Hükümeti, yarın kanton genelinde yas günü ilan etti.

Dün Saraybosna'da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmış ve durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı