Saraybosna'daki tarihi Başçarşı ramazan için "ay ve yıldız" motifli ışıklarla aydınlatıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan dolayısıyla ay ve yıldız figürleriyle süslendi. Şehir, Osmanlı mirası gelenekleriyle ramazan ruhunu yaşatıyor ve ışıklandırmalar büyük ilgi görüyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan dolayısıyla ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalarla süslendi.

Avrupa'da ramazan ruhunun en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkan Saraybosna'da, Osmanlı döneminden miras kalan gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Ramazan için kentin farklı noktalarına yerleştirilen ay ve yıldız motifli ışıklandırmalar, özellikle Başçarşı çevresinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Tarihi dokusuyla öne çıkan bölgedeki ışıklı süslemelere, hem Saraybosnalılar hem de kenti ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi bu atmosferde hatıra fotoğrafları çekti.

Bosna Hersek'te İslam'ın önemli sembollerinden biri olan ay ve yıldız figürü, Bosna Hersek İslam Birliğinin bayrağında da yer alıyor.

