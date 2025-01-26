Saraybosna'da İlk Deşarj Odası Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez açılan "deşarj odası", ziyaretçilerine "kırıp dökerek" günlük hayatın stresinden uzaklaşma imkanı sunuyor.

Son dönemde farklı ülkelerde "öfke odası" olarak da tanımlanan yeni trend yaygınlaşıyor.

Öfke odası, ziyaretçilerin balyoz veya beyzbol sopası yardımıyla etraftaki eşyaları parçalayarak veya vurarak öfkelerini atmasını sağlıyor.

Saraybosna'da da hizmet vermeye başlayan "deşarj odası" yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler kendileri için hazırlanan 3 farklı odadan birisini seçerek içeride bulunan cam veya elektronik eşyaları kırıyor, fırlatabiliyor.

"Deşarj odası" alışılmışın dışında bir deneyim sunarken, insanların günlük hayat içerisinde biriktirdikleri negatif enerjilerini başka kişiler üzerinde değil de cansız varlıklar üzerinden atmasına olanak sağlıyor.

"Eğlence ve stres atmanın bir arada olduğu yer"

Saraybosna'da "deşarj odası"nı açmaya karar veren gruptan 21 yaşındaki Toni Tomic, AA muhabirine, "Burada eğlence ve stres atmanın bir arada olduğu yerlerin eksik olduğunu düşündük." dedi.

Dünya genelindeki büyük başkentlerde bu odaların oldukça popüler olduğunu belirten Tomic, ziyaretçilerine "Sanat Odası", "Grafiti Odası" ve "Harita Odası" olmak üzere 3 farklı seçenek sunduklarını aktardı.

Tomic, "Deşarj odasının benzersiz olduğunu düşünüyorum. İnsanlara stres ve öfkelerinden uzaklaşmak için güvenli ve kontrollü bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

"Sinirli gelenler rahatlamış ayrılıyor"

Bazı ziyaretçilerin gruplar halinde geldiğini belirten Tomic, "İlgi oldukça büyük. Belli ki insanlar yoğun iş hayatı, ayrılıklar veya kavgalar sonrası buraya gelip negatif enerjilerini atmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Tomic, ziyaretçilerin daha çok kadın olduğunu ifade ederek, "Burası herkes için bir terapi imkanı. Sinirli bir ruh yapısıyla giriş yapan kişiler rahatlamış ayrılıyor. En çok ilgi gören ise cam kırmak. Ancak elektrik süpürgesi, yazıcı, ekran ve kolay kırılabilen birçok eşya var." dedi.

Deşarj odasını tecrübe eden 22 yaşındaki Merjem Husic de üniversite sınavlarından sonra stres atmak için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Keyifli zaman geçirdim. Özellikle arkadaşlarımla gitmek daha eğlenceliydi." diye konuştu.

Bu arada, "deşarj odasını" ziyaret edenlere koruyucu kıyafet ve kask giydiriliyor.