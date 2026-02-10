Saraybosna kuşatmasında evlatlarını kaybeden aileler, Gazze'de öldürülen çocukları andı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü çocuklar anıldı.

1992-1995 Saraybosna Kuşatması'nda Öldürülen Çocukların Aileleri Derneğince organize edilen anma etkinliğine, Sırplar tarafından evlatları katledilen Saraybosnalı aileler ve vatandaşlar katıldı.

Öldürülen Çocuklar Anıtı ve Sönmeyen Ateş Anıtı önünde yapılan anma etkinliğine katılanlar, Mareşal Tito Caddesi boyunca ellerinde Filistin ve Bosna Hersek bayraklarıyla yürüdü.

Etkinlikte, Saraybosna kuşatmasında öldürülen çocukların yanı sıra Gazze'de İsrail tarafından öldürülen çocukların isimleri de okundu.

Dernek Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Gazze'de hala çocukların öldürülmeye devam ettiğini belirterek, Saraybosna'daki kuşatma dönemi ile Gazze'de yaşananlar arasında benzerlik olduğunu kaydetti.

İnsanların yaşananları unutmaması gerektiğini dile getiren Grabovica, "Bu gerçeklerin genç nesillere aktarılması son derece önemli. Kuşatma döneminin bilinmesi nefret ya da intikam için değil, benzer acıların tekrar yaşanmaması adına gerekli." diye konuştu.

Grabovica, Gazze'de İsrail saldırılarında 17 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü belirterek, Saraybosna'da da kuşatma sırasında 1601 çocuğun katledildiğini ifade etti.