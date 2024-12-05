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Saraybosna'da Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi

Saraybosna'da Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Dünya Türk Kahvesi Günü' dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk kahvesinin kültürel önemi ve tarihi anlatıldı, katılımcılara Türk kahvesi ve baklava ikram edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) gerçekleştirilen etkinliğe, Türkçe öğrenimi gören öğrenciler, akademisyenler ve misafirler katıldı.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı açıklamada, Türkçe ve Türk kültürünü tanıtmak adına birçok faaliyet yaptıklarını kaydetti.

Türk kahvesinin Bosna Hersek'te tanıtılması amacıyla YEE'nin ilk kez etkinlik düzenlediğini belirten Yaman, "Kahve, kültürümüzün önemli bir parçası. Türkiye'den, Anadolu'dan Balkanlar'a, oradan Avrupa'ya yayılmış olan ve şu anda tüm dünyada herkesin içtiği bir içecek." dedi.

Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesinden Dr. Tuna Uysal da Türk kahvesinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2013'te, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını ifade etti.

Kahvenin Afrika'dan dünyaya yayılmasının Osmanlı Devleti vasıtasıyla gerçekleştiğini aktaran Uysal, kahvenin tarih boyunca geçirdiği serüvenleri, programa katılanlara anlatacaklarını söyledi.

Uysal, katılımcılara Türk kahvesini doğuşu ve yolculuğu hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında misafirlere Türk kahvesi ve Türk baklavası ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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