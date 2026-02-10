Haberler

"Trio Alla Turca"dan Saraybosna'da Doğu ile Batı'yı buluşturan konser

Güncelleme:
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 'Trio Alla Turca' konserinde, Türk müziği ile Batı ve Doğu müziği eserleri yorumlandı. Sanatçıların performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Trio Alla Turca" grubu tarafından verilen konserde, Doğu ile Batı müziği ziyafeti sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) ev sahipliğinde Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda düzenlenen konserde, Trio Alla Turca grubu adına Prof. Dr. Hatice Doğan Sevinç klasik kemençe, Doç. Dilbağ Tokay viyolonsel ve Doç. Dr. Emine Serdaroğlu da piyano çaldı.

Uluslararası Saraybosna Kış Festivali kapsamında düzenlenen konserde sanatçılar, Türk müziği, Batı ve Doğu müziği ile Türk halk müziğinden seçkin eserleri, alışılmışın dışında bir anlayışla yeniden yorumlayarak dinleyicilere sundu.

Doğu ile Batı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturan konser, Saraybosnalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

İzleyiciler, beğeniyle takip ettikleri konserin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Konsere, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
