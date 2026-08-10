Saraybosna'da 12. Uçurum Dalışları Heyecanı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bentbasa Uçurum Dalışları gerçekleştirildi.

Saraybosna'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen uçurum dalışlarına Bosna Hersek başta olmak üzere 6 ülkeden 25 sporcu katıldı.

Kendilerini yüksek platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına bırakan yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere görsel şölen yaşattı.

Yarışmada birinciliği Bosna Hersekli Igor Arsenic, ikinciliği Karadağlı Evald Krnjic, üçüncülüğü de Bosna Hersekli Danko Dangubic elde etti.

Saraybosna'da gelenek haline gelen uçurum dalışları, turizme de önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA