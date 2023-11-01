Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
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Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Atatürk Anıtı'na düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.
Saray Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devem eden törende, öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.
Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Törene, Saray Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Güncel