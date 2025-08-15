Saray İlcisi'nde Denize Giriş Yasağı İki Gün Daha Uzatıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı, 16-17 Ağustos tarihlerinde devam edecek. Valilik, vatandaşlara yasağa uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı iki gün daha uzatıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos'ta Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

Valilik tarafından 14-15 Ağustos'ta da denize girilmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

