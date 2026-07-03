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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 4-5 Temmuz'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 4-5 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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