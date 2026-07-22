Tekirdağ Saray'da 3 gün denize girmek yasak
Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 22-24 Temmuz tarihlerinde denize girişler yasaklandı.
TEKİRDAĞ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırlarımız içerisinde 22-23- 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı