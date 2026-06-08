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Tekirdağ'da asayiş

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Tekirdağ'ın Saray, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ev ve üst aramalarında uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
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