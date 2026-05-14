Şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR'ın şoförü öldü

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen kömür yüklü TIR'ın alev alması ile kabinde sıkışan ve çıkan yangında hayatını kaybeden şoförün Cevher Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet AKKUŞ/CİZRE(Şırnak),

