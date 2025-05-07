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Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan Gençler için İddianame Hazırlandı

Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanan Gençler için İddianame Hazırlandı
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Saraçhane eylemleri sırasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı. İlk duruşma 30 Mayıs'ta Silivri'de gerçekleştirilecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Saraçhane eylemleri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan 14 genç ve 2 tutuksuz hakkında iddianame hazırlandı. Gençlerin ilk İlk duruşması 30 Mayıs'ta Silivri'de görülecek. Tensip aşamasında hakim, gençlerin tahliye talebini reddederek, duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. İddianamede, tutuklu 14 ve tutuksuz yargılanan 2 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hakim, 14 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşmanın ise 30 Mayıs Cuma günü Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde ayarlanacak olan duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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