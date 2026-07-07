Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Şam'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi.

Şara, resmi temaslarda bulunmak için Şam'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Şara ile Macron ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Suriye'ye gelen Macron'un kaldığı otelin yakınında ise 2 ayrı patlama gerçekleşmiş, bu sırada Macron'un Şara ile görüşmek için Halk Sarayı'nda olduğu aktarılmıştı.