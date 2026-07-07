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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Şam'da görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Şam'daki Halk Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Macron'un kaldığı otel yakınında iki patlama meydana geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi.

Şara, resmi temaslarda bulunmak için Şam'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Şara ile Macron ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Suriye'ye gelen Macron'un kaldığı otelin yakınında ise 2 ayrı patlama gerçekleşmiş, bu sırada Macron'un Şara ile görüşmek için Halk Sarayı'nda olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
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