Sara Nöbeti Geçiren Genç Kız Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti

Sara Nöbeti Geçiren Genç Kız Sulama Kanalına Düşerek Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Pervari ilçesinde 17 yaşındaki Ayşe K., sara nöbeti geçirerek sulama kanalına düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde sara nöbeti geçirip sulama kanalına düşen genç kız hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çobanören köyünde yaşayan Ayşe K. (17), sara krizi geçirip dengesini kaybedince evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü.

Çevredekiler tarafından kanaldan çıkarılan genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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